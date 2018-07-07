Девушка спасла морского монстра от смерти

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Огромная белая акула-людоед могла умереть с голоду из-за застрявшего в пасти куска металла. Однако смелая дайверша ловко вытащила инородный предмет, за что хищник сохранил ей жизнь.

Белая акула – один из самых опасных и агрессивных видов хищных рыб. Девушка по имени Ли Кобб сильно рисковала, осмелившись засунуть руку в пасть морского монстра. Смелым поступком дайверша спасла акулу-людоеда от голодной смерти, ведь из-за застрявшего между зубов куска металла хищник не мог питаться. В благодарность морской монстр мирно покрасовался рядом со снимающими его аквалангистами.

Продолжение... Водолаз показал на видео нападение странного осьминога Обитатель морских глубин приобрёл угрожающий вид, чтобы защититься от человека.... Примечательно, белые акулы обычно ведут себя застенчиво, предпочитая не контактировать с людьми. В случае с Ли морской монстр также до последнего воротил носом от дружелюбно настроенной дайверши, пока она не приманила его рыбой. Положив руку на нос акулы, девушка мгновенно загипнотизировала ее, ведь именно на данной части лица хищника-людоеда расположены все чувствительные рецепторы.

В итоге, к белой акуле вернулась возможность убивать все, что движется, а дайверы обзавелись эффектными подводными кадрами.