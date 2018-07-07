Водолаз показал на видео нападение странного осьминога

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Обитатель морских глубин приобрёл угрожающий вид, чтобы защититься от человека.

В сети набирает популярность ролик француза Эрика Демета, снятый им недавно во французской Ривьере. На представленных кадрах 54-летний водолаз с огромным стажем показывает удивительное поведение морского животного. На видео мужчина показал нападение странного осьминога, морской монстр пытался запугать его.

Дайвер заметил существо лежащим на одном из камней. Цвет его тела был светлым под стать морскому дну. Увидев приближение человека, осьминог сперва бросился в противоположную сторону, а затем, заметив, что Демет преследует его, остановился и расправил свои щупальца, став больше в три раза. Тело обитателя морских глубин мгновенно стало тёмным, а его общий вид был угрожающим. Такое поведение сильно удивило дайвера. Никогда прежде за всю свою жизнь он не видел, чтобы осьминоги были так агрессивно настроены по отношению к людям. В итоге животное всё же добилось своего, и водолаз прекратил его преследовать.

Ранее мы писали, что жителей Британии напугал странный морской монстр. Труп чудовища выбросило на берег, где его нашли рядовые граждане. Учёные пока не могут дать ответ на вопрос, к какому виду принадлежит данное животное.