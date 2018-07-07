Фанат Месси погиб, пытаясь подражать кумиру

Лионель Месси поневоле стал причиной гибели юного футболиста, который сильно хотел быть как знаменитость.
Индийские издания сообщили о том, что поклонник Месси, Сагар Дас погиб, стараясь повторить трюк спортсмена с мячом, чтобы достичь предела собственного совершенства. Однако неожиданно такая попытка обернулась для парня настоящей трагедией.
Во время тренировки молодой человек хотел сделать пас от своего партнера по команде в образе аргентинца, но не смог удержаться на ногах и мяч сильно ударил его прямо в грудь, после чего он потерял рассудок.
Все игроки старались привести в чувства товарища, но тот в результате все же умер.
Родственники Сагара рассказали, что Месси был настоящим кумиром для Даса, и тот не пропускал ни одной игры с ним.