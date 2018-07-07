VistaNews.ru


Фанат Месси погиб, пытаясь подражать кумиру

Сегодня, 01:02

Лионель Месси поневоле стал причиной гибели юного футболиста, который сильно хотел быть как знаменитость.

 Индийские издания сообщили о том, что поклонник Месси, Сагар Дас погиб, стараясь повторить трюк спортсмена с мячом, чтобы достичь предела собственного совершенства. Однако неожиданно такая попытка обернулась для парня настоящей трагедией.

Во время тренировки молодой человек хотел сделать пас от своего партнера по команде в образе аргентинца, но не смог удержаться на ногах и мяч сильно ударил его прямо в грудь, после чего он потерял рассудок.

Все игроки старались привести в чувства товарища, но тот в результате все же умер.

Родственники Сагара рассказали, что Месси был настоящим кумиром для Даса, и тот не пропускал ни одной игры с ним.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Лионель Месси показал в Сети фото третьего наследника

Месси забил юбилейный 600-й гол в своей карьере

Месси назвал команду, с которой не прочь сыграть в финале ЧМ-2018

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Совершенно секретно»: Процесс уничтожения человечества перешел на финальную стадию

Всемирный заговор, пришельцы, масоны – миру придет конец уже скоро, но кто...

Рекомендуем