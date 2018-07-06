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Женщина с помощью «телепортации» спустя полтора года вернулась к семье

Вчера, 22:00

Индонезийку, которая пропала на пляже Сукабуми, искали все. Родные ходили на опознания, в надежде просто знать точно, что с ней произошло, однако ни одно тело не принадлежало Нининг. И внезапное появление дает множество поводов поверить во «внеземное».

52-летняя Нининг Сунарских отправилась на пляж, после чего не вернулась к семье и ее никто больше не видел. Когда близкие и родные уже отчалились, ее признали умершей даже без тела. Однако все точно помнят, во что она была одета тогда: цветочно-желтое платье с черными брюками, и в надежде ждали ее появления.

На днях женщина была обнаружена на том месте, где и загадочно исчезла, спустя полтора года. Она вся была забита в песке, однако после осмотра врача - никаких ссадин, ушибов, признаков утопления, даже истощения организма никакого. Как медиков, так и родственников очень интригует вопрос: «Каким же образом тогда она оказалась там же, где и пропала? Почему ее тело тогда без каких-либо следов долгого пребывания в воде или где-то в другом месте?».

Есть догадки, что тело Нининг возвратилось с помощью «телепортации» или пришельцы ее похищали и вернули спустя полтора года.

Женщина сейчас не разговаривает. Чаще всего она без сознания, а если и приходит в себя – не говорит. Однако все слышит и реагирует движениями. Все ждут, когда она сможет прийти в себя и рассказать, что же все таки произошло.

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