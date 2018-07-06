Сегодня, 20:38

Животные начинают выходить за пределы зоны отчуждения и преодолевают сотни километров за короткий срок. Они с легкостью могут размножаться с обычными самками, передавая им свои «неправильные» и поврежденные гены.

Европу ожидает нашествие чернобыльских волков-мутантов, о чем заявили специалисты Миссурийского университета США. Научным деятелям удалось отловить 14 волков, к которым были присоединены GPS-передатчики, после чего мутантов отпустили на свободу и стали следить за их передвижением.

Один из таких подопытных за три недели прошел 300 километров, поэтому он свободно может добраться до европейских стран и начать оплодотворять здоровых самок, передавая мутирующие гены. Ученые определили, что в Чернобыльской зоне отчуждения в несколько раз больше животных, чем в окрестностях, что пугает общественность.