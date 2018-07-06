В Австралии на фото попал призрак мужского пола в инвалидной коляске

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Жуткий образ наблюдал за действиями туристки, пока она фотографировала всё вокруг.

Жительница Австралии на днях взбудоражила сеть, рассказав о собственной встрече с потусторонними силами. Женщина отправилась из любопытства в старую заброшенную мельницу в городе Гринаф на западе страны. Там она сделал несколько картинных фото и, по её словам, ничего подозрительного не заметила.

Её взгляд лишь привлекло кресло для людей с ограниченными возможностями, брошенное кем-то посреди помещения. Австралийка сделала пару фото этой комнаты и отправилась домой. Лишь при проверке полученных снимков она осознала насколько жуткая история с ней приключилась. На том самом фото в инвалидной коляске сидел призрак мужского пола с тонкими ногами. Как он попал в кадр, женщина объяснить не может, ведь в момент фотографирования никого и ничего она перед собой не видела. Она признаётся, что очень встревожена случившимся и теперь не может спокойно пересматривать снимки.

Ранее мы писали, что в Бразилии охранник снял в торговом центре призрака девушки, который разгуливал по стоянке.