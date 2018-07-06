У Кейт Миддлтон нашли секретную учетную запись на форуме мам

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Стало известно о том, что Кейт Миддлтон, когда ее детям нездоровится, предпочитает спросить совет на форуме матерей Mumsnet, а не обращаться к специалистам.

Оказалось, что герцогиня Кембриджская, она же мама троих детей, часто спрашивает советы о том, как преодолеть тяжелые ситуации в воспитании детей в Интернете. Сервис Mumsnet является популярным в Великобритании форумом, где можно спросить мнение мам, столкнувшихся с похожими проблемами. Про секретную учетную запись Кейт Миддлтон рассказал близкий друг семьи. Он утверждает, что женщина и принц Уильям спрашивают советы на форумах, когда не согласны с мнением специалистов, или у них нет времени к ним обращаться. Например, так было, когда они не знали, можно ли смотреть мультики перед сном, или когда герцогиня не могла уложить принца Луи спать.

36-летняя Кейт Миддлтон всегда отрицала слухи об использовании интернет-ресурсов, однако ее всегда считали хорошей мамой. Поэтому подтверждение существования аккаунта не стало большим шоком для общественности, и никто не стал ее за это осуждать.