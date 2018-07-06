Альпинист: Эверест переполнен призраками погибших экстремалов

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Они не могут обрести покой и раз за разом пытаются покорить вершину.

Вот уже почти сто лет прошло с момента первой попытки покорить Эверест. За это время самая высокая гора на планете превратилась в большое кладбище. Ввиду того, что многие альпинисты пытаются взобраться на вершину мира «дикарями» их настоящего количества никто не знает. По разным оценкам здесь находятся от 150 тел до нескольких сотен трупов погибших экстремалов.

Эвакуировать их никто не берётся, поскольку такая операция очень сложна технически и дорого обходится. Известны случаи, когда альпинисты не помогали ещё живым людям, изнемогающим от голода и холода, что уже говорить о мёртвых спортсменах. В связи с этим почти все обледеневшие трупы неудавшихся покорителей Эвереста лежат десятилетиями на его склонах. Призраки многих из них до сих пор не могут обрести покой.

Об этом рассказал известный казахстанский альпинист Максут Жумаев. Недавно он во второй раз в своей жизни поднялся на Эверест и поделился впечатлениями от экспедиции. Мужчина признался, что в полумгле видел на вершине призраки не упокоенных душ альпинистов, которые навечно остались на этой горе. Они, по словам Жумаева, обречены вечно покорять Эверест. Он отметил, что никто не вправе гневаться за горы, которые забирают людей, потому что каждый, кто отправляется в столь опасную экспедицию, знает на что он идёт и чем рискует.

Ранее мы писали, что в Крыму призраки массово убивают туристов. Местные жители обходят пещеры древнего города, но приезжие люди активно ищут здесь приключений, рискуя собственными жизнями.