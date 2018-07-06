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В Британии деревня ежегодно поднимается на несколько сантиметров

Сегодня, 18:45

Объяснить загадочное явление не могут ни учёные, ни экстрасенсы.

В Британии не могут найти ответ на вопрос, который будоражит жителей провинциального посёлка. Ежегодно ландшафт здесь по неизвестным причинам поднимается на несколько сантиметров ежегодно. Деревня расположена в графстве Девон, вдали от научно-исследовательских центров. В этой связи феномен долгое время был скрыт от общественности. Обнаружить его удалось три года назад сотрудникам Ноттингемского университета во время проведения геодезических исследований.

С тех длятся споры относительно причин данного природного явления. Сперва выдвигалась версия, согласно которой грунт поднимается из-за подземных газовых карманов, которые «раздуваются» с каждым годом, однако позже её опровергли. В настоящее время ответить на вопрос о природе данного феномена никто не может. Тем временем местные жители и руководители местных экстренных служб ломают голову над тем, что делать, если подъём грунта достигнет угрожающих масштабов и начнёт разрушать транспортную и коммунальную инфраструктуру.

Ранее мы писали, что подводная аномалия в Атлантическом океане тревожит ученых. Природное явление получило название «Аномалия сонара».

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