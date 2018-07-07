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В Китае врачи спасали подростка, который запихнул в себя кабель от зарядки

Сегодня, 01:30

Школьник захотел проверить возможности своих половых органов, как он позже сознался врачам. Однако его эксперимент чуть не закончился плачевно.

В Китае 13-летнего подростка застала скука и он запихнул в себя кабель от зарядки телефона. Когда до него дошло, что это ненормально – он пытался вытащить его, но ничего не получалось и причиняло боль. Ребенок засунул кабель внутрь почти на 20 сантиметров. Он решил обратиться к родителям, а те отвезли его в больницу.

Врачи сначала думали, что с помощью смазки они без проблем извлекут кабель, но ничего не выходило и было больно. Позже сделали рентген, на котором видно запутанный кабель прямо в мочевом пузыре. Медики спасали «экспериментатора» хирургическим вмешательством – разрезали и доставали.

Парню понадобилось две недели на реабилитацию, а после отправили назад домой.

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