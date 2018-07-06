VistaNews.ru


В барах турецких отелей обнаружен алкоголь с мочой

Сегодня, 17:37

Примеси были вычислены после проверки контрафактных бидонов с виски и водкой, которыми бармены угощали туристов. Также нелегальные спиртные напитки нашлись в ночных клубах и других увеселительных заведениях.

В барах турецких отелей обнаружен алкоголь с мочой, что показала официальная экспертиза. Об этом сообщается на официальном портале Ассоциации туроператоров России, где предупредили путешественников о неприятных «сюрпризах», которые могут оказаться в стаканах покупателей.

В Турции такую информацию опровергают, настаивая, что мочи в алкоголе обнаружено не было. Тем не менее, «паленый» алкоголь с другими примесями в барах Мармариса находился в больших количествах. Четверо подозреваемых по делу уже задержаны и допрашиваются.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Воронеже предложили напоить мочой наглого автохама на LADA Priora

В Красноярске два бара презентовали коктейли к выборам президента

В барах Ростова продают коктейль "Мельдоний" и пиццу Wada

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

«Это его глаза»: Ульяновка показала призрак сына, погибшего в ДТП

 Аномалий в Ульяновске становится всё больше....

«Я скучаю»: Призрак Михаила Задорнова заглянул в окно его «молодой музы»

Блуждающая душа «съеденного» раком сатирика наведывается в гости к актрисе...

Рекомендуем