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Примеси были вычислены после проверки контрафактных бидонов с виски и водкой, которыми бармены угощали туристов. Также нелегальные спиртные напитки нашлись в ночных клубах и других увеселительных заведениях.

В барах турецких отелей обнаружен алкоголь с мочой, что показала официальная экспертиза. Об этом сообщается на официальном портале Ассоциации туроператоров России, где предупредили путешественников о неприятных «сюрпризах», которые могут оказаться в стаканах покупателей.

В Турции такую информацию опровергают, настаивая, что мочи в алкоголе обнаружено не было. Тем не менее, «паленый» алкоголь с другими примесями в барах Мармариса находился в больших количествах. Четверо подозреваемых по делу уже задержаны и допрашиваются.