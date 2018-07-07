Птенцы вымирающего вида были выявлены в аэропорте Хитроу

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Чего только контроллеры не находят у пассажиров, поэтому процветание контрабанды лишь увеличивается.

Однако последняя находка немало удивила работников в аэропорте Хитроу. Мужчина в возрасте 56 лет провозил в искусственном животе аж 19 яиц грифов, но они были выявлены при проверке багажа. Но самым удивительным было то, что птенцы вымирающего вида хищников вылупились прямо там, из двух яиц.

Все яйца были конфискованы и уже переданы в специализированные учреждения. Мужчину ожидает уголовная ответственность, так как вывоз редких животных запрещен Конвенцией, а также это контрабанда.

К слову, грифы – это вымирающий вид птиц из семейства ястребиных. Их популяция в Европе сильно сокращается. Являются санитарами леса и обитают чаще всего в горах или на засушливых территориях.