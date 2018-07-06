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После огласки из приюта при ордене выселили 12 беременных женщин.

Двух женщин из фонда матери Терезы арестовали за продажу ребенка. Малыш рожден в приюте для незамужних матерей в Индии. Как сообщает Associated Press, женщины - одна религиозная сестра и одна сотрудница - были связаны с приютом, управляемым Миссионерами благотворительности в восточном штате Джаркханд. Еще один благотворительный работник приюта также был доставлен для допроса. Сотрудник полиции Аман Кумар сообщил, что местные власти расследуют по крайней мере три другие жалобы, что сотрудники приюта Anima Indwar незаконно продали детей бездетным парам.

«Мы расследуем, как была проведена операция, и сколько еще детей было отдано за последние несколько лет», - сказал Кумар Фонду Thomson Reuters.

Аресты во вторник и среду стали результатом оперативного сообщения, поданного Государственным комитетом по благосостоянию детей. Комитет утверждает, что пара из Северного Индийского штата Уттар-Прадеш заплатила 120 000 рупий (около 1760 долларов США) за новорожденного мальчика, родившегося у молодой женщины в Миссионерском приюте в городе Ранчи.

Супругам якобы сообщили, что эти деньги предназначались для оплаты больничных расходов. Две женщины продали ребенка паре 14 мая, сообщает пресс-служба индийского информационного агентства (PTI). После того, как Государственный комитет по благосостоянию детей провел внезапную проверку в приюте, «продавщицы ребенка» позвонили супругам 1 июля и попросили их посетить приют, чтобы завершить некоторые формальности.

К слову, Миссионеры благотворительности решили закрыть свои службы усыновления в Индии в 2015 году после того, как возражали против решения Индийского правительства разрешить одиноким или разведенным родителям усыновлять детей.