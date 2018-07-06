VistaNews.ru


Бразилец спас упавшую с 9 этажа собаку ши-тцу и стал звездой YouTube

Сегодня, 15:25

Видео и фото разлетелись по Сети за считанные часы.

Жоао Аугусто решился помочь питомцу соседей. Бразилец спас упавшую с 9 этажа собаку ши-тцу. Симпатичный мужчина решился позвать на помощь управительницу дома, которая отправилась за простыней для «мягкого» приземления питомца. Но женщина не успела прийти к нужному моменту. На видео Жоао Аугусто стоит рядом с припаркованным автомобилем и поразительно внимательно смотрит вверх. Затем он делает шаг в сторону, и видно, как белая собака летит к земле на высокой скорости.

Аугусто удается предотвратить падение руками, но сам упал на землю от удара. Самка ши-тцу по имени Мэл удивительно хорошо пережила падение и после стресса просто побежала гулять. Собака упала в 98 футах от квартиры на девятом этаже, где она живет. Сосредоточенный на проблеме мужчина смог поймать ши-тцу и стал звездой YouTube. Видео с его участием просматривают сотни пользователей Сети. Женщины обратили внимание, что герой-спасатель очень привлекательный молодой человек. Одинокие дамы интересуется, может быть он – холостяк.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

В Пензе активисты спасли упавшую в колодец дворнягу

В Подмосковье сосед спас повисшую на балконе девочку

В Новокузнецке мужчина выбросил из окна пятого этажа живую собаку и хорька

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

«Хотел спеть»: Призрак Хворостовского посетил оперу в Метрополитене Нью-Йорка

Душа российского маэстро не может найти покоя, ведь тысячи поклонников так и не...

Рекомендуем