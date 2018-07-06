Бразилец спас упавшую с 9 этажа собаку ши-тцу и стал звездой YouTube

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Видео и фото разлетелись по Сети за считанные часы.

Жоао Аугусто решился помочь питомцу соседей. Бразилец спас упавшую с 9 этажа собаку ши-тцу. Симпатичный мужчина решился позвать на помощь управительницу дома, которая отправилась за простыней для «мягкого» приземления питомца. Но женщина не успела прийти к нужному моменту. На видео Жоао Аугусто стоит рядом с припаркованным автомобилем и поразительно внимательно смотрит вверх. Затем он делает шаг в сторону, и видно, как белая собака летит к земле на высокой скорости.

Аугусто удается предотвратить падение руками, но сам упал на землю от удара. Самка ши-тцу по имени Мэл удивительно хорошо пережила падение и после стресса просто побежала гулять. Собака упала в 98 футах от квартиры на девятом этаже, где она живет. Сосредоточенный на проблеме мужчина смог поймать ши-тцу и стал звездой YouTube. Видео с его участием просматривают сотни пользователей Сети. Женщины обратили внимание, что герой-спасатель очень привлекательный молодой человек. Одинокие дамы интересуется, может быть он – холостяк.