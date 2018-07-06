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Погиб нигерийский целитель, пытавшийся остановить пулю зельем

Сегодня, 15:23

В этот раз магия не помогла колдуну Чинаке Адоезуве.

В Нигерии 26-летний шаман изобрел «пуленепробиваемое» зелье. Чтобы доказать его эффективность, маг решил испытать его на себе. В итоге, пытавшийся остановить пулю зельем нигерийский целитель погиб. Колдун сам дал своему убийце, который ничего не подозревал, пистолет и в момент выстрела зелье не защитило «алхимика» - он погиб.

Клиент-убийца уже арестован полицией. Хотя, для Нигерии такого рода отвары – не в диковинку. Даже стражи правопорядка используют их под бронежилетами, а об обычных жителях даже и речи быть не может.

Один полицейский сказал, что он не видит ничего плохого в «двойной защите», которую ему дает помимо бронежилета пуленепробиваемое зелье.

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