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«Арбуз-мэр»: В Лос-Анджелесе не смогли остановить фейерверки

Сегодня, 15:11

4 июля американцы с размахом отмечали День независимости, используя пиротехнические средства.

В Лос-Анджелесе власти не смогли остановить многочисленные фейерверки, хотя для проведения таких действий необходимо согласование с мэрией города. Эрик Гарсетти решил унять празднующих жителей города постом в Twitter. Для демонстрации возможных последствий он добавил видео, где маленькая петарда разрывает арбуз. Пользователи не оценили это обращение, и «арбуз-мэр» удостоился в свою честь огромное количество фотожаб.

NBC показал съемку с вертолета во время торжества – по всему городу было огромное количество пиротехники, и власти начали беспокоиться о том, что такая «массовая эйфория» может нанести ущерб городу. Да и использование пиротехники в городе уголовно наказуемо.

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