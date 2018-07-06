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Гигантские разломы поглощают улицы: Земной апокалипсис начался в Мексике

Сегодня, 14:39

Громадные трещины массово формируются в районе Милпилса. Мексиканцы в панике шепчутся о наступающем конце света.

Гигантские разломы ранее лишили домов жителей Уганды, теперь необъяснимые образования поглощают улицы в Мексике. Уфологи бьют тревогу, в районе Милпилса начался земной апокалипсис.

Ученые не спешат поддаваться панике, объяснив разгул стихии крайне неустойчивым ландшафтом. Трещины продолжат формироваться, поэтому местным обитателям необходимо покинуть район тектонического бедствия.

Власти уже начали эвакуировать граждан, пока это возможно. Согласно прогнозам, в скором времени транспортное сообщение с районом Милпилса будет разорвано, так как гигантские разломы практически достигли железнодорожных коммуникаций.

Стартовавший в Мексике земной апокалипсис ученые объяснили аномальным количеством осадков, однако данная версия не подтвердилась. Официальная причина формирования громадных трещин все еще не установлена.

Продолжает наша планета трещать по швам и на Гавайях, где третий месяц извергается вулкан. Лавовые потоки стали причиной образования огромных тектонических разломов.

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