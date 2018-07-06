Обезумевший слон травмировал зрителя в цирке Германии

Сегодня, 13:52

5-тонный монстр толкнул своего сородича на шокированную публику в городе Оснабрюк. Несмотря на ЧП, представление вскоре продолжилось.

Обезумевший слон с наездницей на спине сначала спокойно показывал эффектные трюки, поочередно становясь на передние и задние лапы. В определенный момент что-то пошло не так, и 5-тонный монстр напал на своего менее габаритного сородича, уронив его тушу на публику. В результате, слон травмировал одного зрителя. Наезднице, упавшей с животного, посчастливилось остаться невредимой.

Удивительно, но представление в цирке Германии продолжилось, как только потерпевшему оказали медпомощь.