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Чайки-алкоголики ушли в запой на пляжах Великобритании

Сегодня, 13:46

Неадекватных пернатых зоозащитникам приходится спасать, ведь они падают прям с неба, трусят головами и издают странные звуки. Некоторые птицы могли даже вырвать, после чего им становилось лучше, однако за спиртным они продолжали тянуться.

Чайки-алкоголики ушли в запой на пляжах Великобритании, где ситуация сложилась действительно серьезная. Пернатые находят и допивают оставленные людьми стаканчики с пивом, после этого начинают вести себя нетипично для животных, но привычно для людей, страдающих алкоголизмом. Сотрудники общества защитников животных рассказали, что во время отлова пьяных чаек от птиц несло «перегаром», а также они были дезориентированы и выщипывали свои же перья.

Как минимум три десятка чаек уже прошли реабилитацию, но от перепоя некоторые из них погибли, другие же пришли в себя за пару дней. Специалисты объясняют, что происходит такое необъяснимое притяжение к алкоголю у чаек из-за жажды, ведь пресной воды им не хватает, а стаканчики с алкоголем найти очень просто.

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