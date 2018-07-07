Рыбак во Флориде выловил в море большой пакет марихуаны

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3 июля человек, рыбачивший на катере в море недалеко от побережья, выловил тщательно упакованный пакет марихуаны.

Рыбак по имени Хорхе Бустаманте опубликовал фотографии, где показан довольно большой, примерно килограммовый пакет марихуаны, который он выловил у побережья пляжа Помпано в Атлантическом океане во Флориде.

Бустаманте сказал, что пакет зацепился за его траву, которую он использовал в качестве приманки для рыбы. Рыбак вместе со своими товарищами вызвал береговую охрану, которая изъяла пакет.

Пользователи сети комментируют случившееся, как возврат в 1970-е, когда мафия переправляла наркотики морем в США с помощью всевозможных плавсредств. Читатели шутят, что Бустаманте получил привет от Пабло Эскобара.