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Названа новая угроза для запертых в пещере Таиланда детей

Сегодня, 12:59

Спасатели шокированы происходящим, но предпринять мер не могут.

В пещере Таиланда находятся 12 мальчиков. Им помогать выбраться из ловушки десятки аквалангистов, спасателей. Выполняются работы по откачке воды из подтопленной пещеры, проводится подготовка в освобождению детей. Ввиду этого названа новая угроза для запертых детей.

«В атмосфере пещеры происходят изменения: падает процент кислорода и увеличивается процент углекислого газ», —сообщил капитаа ВМС Таиланда Апхакоа Юнгкхонгкео.

Решить вопрос спасения ребят быстро не получается из-за ряда не зависящих от людей факторов. Каким будет решение людей в этой ситуации пока неизвестно, проходят обсуждения приоритетов и возможных вариантов решения ситуации.

Известный миллионер Илон Маск предложил помощь властям Таиланда в спасении детей из пещеры.

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