«Это нереально»: В США очевидец «поймал на камеру» лягушку-светлячка

Сегодня, 10:45

Святящаяся изнутри лягушка шокировала жителей американского города Нэшвилл. Знающие люди опровергли вариант мутации, по-научному объяснив уникальную способность мелкого земноводного.

Очевидец «поймал на камеру» лягушку-светлячка сразу после того, как она полакомилась жуком. Представитель семейства светляков погиб, однако химические процессы в пищеварительной системе земноводного заставили его светиться до полного переваривания.

Даже получив научное разъяснение увиденного, реакция жителей США осталась неизменной: «Это нереально». Спешим успокоить защитников природы. Никто не приставал к лягушке-светлячку. Став звездой YouTube, земноводное упрыгало переваривать добычу.