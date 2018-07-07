В США женщина расстреляла толпу из фейерверка

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Полиция Бруклина (США) расследует причины расстрела толпы людей на улице города. Видео происшествия попало в сеть.

В американском городе Бруклине произошел неприятный инцидент, в ходе которого неизвестная женщина стреляла в толпу при помощи фейерверков. Информация об инциденте появилась в издании New York Post, где всех очевидцев просят сообщить известную им информацию в полицию.

В сеть попало видео, где отчетливо видно, как нападавшая просто направила в толпу людей, которые ждали разрешающего сигнала светофора на перекрестке одной из улиц, установку для запуска салюта. На место трагедии прибыли сотрудники правоохранительных органов и медики скорой помощи.

Информации о пострадавших нет. Сотрудники полиции разыскивают женщину, которая после расстрела толпы скрылась с места преступления. Причины таких ее действий выясняются. За совершение таких действий ей грозит солидный тюремный срок.

После того, как информация о расстреле попала в интернет и средства массовой информации, многие предположили, что нападавшая является психически нездоровым человеком и требует лечения, а не наказания.