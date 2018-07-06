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В США пара расстреляла светлячков в небе, приняв их за пришельцев

Сегодня, 10:16

Американцы хотели защитить себя от нападения НЛО.

Жители американского штата Пенсильвания Джесси Шилдс и Кэтрин Макклоски были арестованы накануне после того, как устроили настоящий дебош в городке Ламар-Тауншип. 30-летняя женщина и её 22-летний бойфренд открыли посреди ночи беспорядочный огонь из пистолета. Пара расстреляла светлячков в небе, приняв их за пришельцев. На этом они не остановились и ворвались в дом к соседям, заявив, что были атакованы инопланетянами, стреляющими светло-зелёными лазерами, и ищут убежище.

Позже мужчина, к которому вломились молодые люди, рассказал полиции, что они разбили рукояткой пистолета его входную дверь. Далее Шилдс и Макклоски отправились в следующий дом, где разбудили супружескую пару и, размахивая оружием, попросили вызвать полицию, чтобы она спасла их от НЛО. Женщина при этом попросила пустить её в душ, чтобы смыть некую «слизь», которой обожгли её инопланетяне, а парень всё время плакал в прихожей.

По прибытию на место правоохранителей, дебоширы были задержаны. Они пояснили, что просто защищались от нападения пришельцев, которые летали по небу с неимоверной скоростью. Как выяснилось позднее, в крови американцев была найдена большая концентрация сильнодействующего наркотика, а «инопланетянами» оказались зелёные светлячки в небе.

Ранее мы писали, что британец сбросил трехлетнюю дочь с моста по приказу пришельцев.

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