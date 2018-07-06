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В Гватемале после извержения вулкана массово насилуют женщин

Сегодня, 09:38

Девушки, женщины и даже маленькие девочки ежедневно страдают от агрессии мужчин.

В Гватемале «огненный вулкан» унёс множество жизней, разрушил дома местных жителей и инфраструктуру. Вместе с тем извержение спровоцировало и массу негативных социальных факторов. В стране, где и без того был массово распространён «мачизм», активно возникают конфликты на почве гендерного неравенства. Рост насилия в отношении женщин возрос после трагедии многократно.

В центрах для временно перемещённых лиц регулярно возникают инциденты, когда слабый пол подвергается изнасилованиям или же избиениям. Некоторые источники утверждают, что и без того пострадавших женщин массово насилуют. На днях наблюдатели зафиксировали попытку сексуального насилия по отношению к 11-летней девочке.

Мужчины, шокированные произошедшим, по привычке пытаются выплеснуть свою агрессию на беззащитных женщин. В этой связи власти предпринимают дополнительные усилия, чтобы максимально снизить накал в обществе. В центрах для беженцев проводятся профилактические мероприятия, мужчинам напоминают о необходимости сдерживать свои эмоции, а женщинам рассказывают, как действовать в экстренной ситуации.

Ранее мы писали, что в Гватемале из пепла вулкана Фуэго после извержения достали живого младенца. Спасатели считали, что ребёнка уже не спасти.

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