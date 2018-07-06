VistaNews.ru


«Огненный смерч дьявола»: Видео вихря посреди лавы на Гавайях шокировало сеть

Сегодня, 09:07

Вулкан Килауэа выпускает наружу потусторонние силы, считают конспирологи.

Бушующая стихия на Гавайях продолжает будоражить сеть. На днях интернет шокировало видео вихря, который разбушевался прямо посреди стекающей лавы. Ролик сняли специалисты геологической службы США (USGS) во время наблюдения за извержением. На ролике чётко видно, как полный пара, пепла и пыли смерч вздымается вверх вместе с искрами из лавы.

Кадры были сняты в Лейлани Эстейтс, в нижней Восточной Рифтовой зоны вулкана Килауэа. Учёные сразу же удалились на безопасное расстояние, но съёмку не прекратили. По их словам, вихрь бушевал на лаве порядка 10 минут, то затихая, то вновь разгоняясь до сумасшедшей скорости. Видео данного явления было опубликовано в сети, где вызвало небывалый ажиотаж. Конспирлоги уже окрестили данное явление не иначе, как «огненный смерч дьявола». По их мнению, таким образом дают о себе знать потусторонние силы, которые после извержения вырвались наружу.

Ранее ученый показал на видео «бункер Дьявола», плывущий по раскалённой лаве. Красочное видео появилось в сети.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

С высоты птичьего полета сняли завораживающие облака вулкана на Гавайях

Демонический вулкан на Гавайях продолжает извергать лаву

На Гавайях в воде плавает айсберг из лавы

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем