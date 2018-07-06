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Представители изобретателя ведут переговоры с чиновниками Таиланда.

12 детей оказались в ловушке в пещере Кхао Луанг. Власти организовали проведение спасательных мероприятий, направили группу водолазов к пострадавшим детям.

Бывший тайский военный дайвер умер во время участия в операциях по спасению 12 мальчиков, оказавшихся в пещере на севере Таиланда. Мужчина доставлял баллоны с кислородом и не смог прийти в сознание после ухудшения состояния. Дети оказались в ловушке в одной из полузатопленных пещер.

На данный момент Илон Маск предложил помощь властям Таиланда в спасении детей из пещеры. Представители миллионера ведут переговоры с пострадавшей стороной и выразили готовность помочь всеми возможными способами.