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«США вновь в опасности»: Атлантический шторм «Берил» движется к американскому побережью

Сегодня, 08:14

Это уже вторая подобная стихия в регионе за последние несколько месяцев.

Восточное побережье США вновь оказалось в опасности. Виной всему атлантический шторм «Берил». В американском Национальном центре по слежению за ураганами сообщили, что стихия бушует на данный момент в Атлантическом океане, на расстоянии примерно в 2 тысячи километров от Малых Антильских островов. По мнению специалистов, максимальная скорость ветра в данном районе в данный момент достигает порядка 65 км/ч.

Какова потенциальная угроза от «Берила», пока не ясно. Метеорологи не могут спрогнозировать поведение стихии. Как известно, это уже не первый шторм, который сформировался за последние несколько месяцев в Атлантике. В мае на побережье США обрушился «Альберто». Он спровоцировал сильные дожди в южных штатах. Ущерб оценили в $400–500 млн. Также эксперты считают, что из-за оттока туристов регион потеряет $600 млн прибыли.

Ранее мы писали, что ураган в Москве сильно взволновал жителей столицы. Автомобилистам приходилось пробираться по затопленным улицам.

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