Власти Шотландии присоединились к поискам Лох-Несского чудовища

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В Эдинбурге верят в существование монстра-людоеда, а Шотландское природное наследие уже приготовилось к «исторической рыбалке» на озере.

Ранее ученые из Университета Отаго создали новую волну ажиотажа вокруг Лох-Несского чудовища, взяв образцы ДНК у всех подряд обитателей одноименного водоема. Если монстр-людоед существует, специалисты Шотландского природного наследия возьмут дополнительные анализы, впоследствии вернув его в привычную среду обитания, уверяют чиновники в Эдинбурге.

К слову, в 2001 году шотландское правительство утвердило кодекс защиты новых видов животных, в котором было прописано и Лох-Несское чудовище. Этот документ носил наполовину шутливый характер, но, возможно, он станет актуальным в наши дни.

История таинственного монстра стартовала 1500 лет назад, когда некий ирландский миссионер встретил его в реке Несс. Последующие документальные данные о наблюдении за мистическим людоедом появились только в 1930-х годах. Внешне чудовище напоминало плезиозавра – существо, вымершее вместе с динозаврами.

В скором времени специалисты Университета Отаго смогут рассказать, какие неизвестные науке виды живут в озере Лох-Несс, подтвердив или опровергнув факт существования монстра. Предполагается, власти Шотландии присоединились к поискам чудовища исключительно для пропаганды туризма.