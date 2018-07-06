«Это что-то сверхъестественное»: Призрак девушки в торговом центре попал на видео

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Образ неизвестной особы передвигался по помещению очень странно.

В Бразилии призрак девушки попал на видео. Его сняли на камеру смартфона охранники в торговом центре, где было замечено привидение. По словам сотрудников службы безопасности, инцидент произошёл ночью, когда персонал и посетители уже давно покинули заведение. Один из охранников услышал подозрительный шум на нижнем этаже, где расположена парковка. Спустившись туда, он заметил вдали девушку, которая прогуливалась по зданию.

Сперва он решил, что это нарушительница, которая каким-то образом пробралась на стоянку, однако спустя пару секунд заметил, что она двигается достаточно странно. Мужчина был шокирован, поскольку быстро понял, что видит призрак. Он принялся снимать происходящее на камеру и записал короткий ролик, как привидение приближается к работающему эскалатору и поднимается на верхний этаж. Охранник не сомневается, что наблюдал что-то сверхъестественное. Когда он направился за образом наверх, то обнаружил, что тот попросту исчез. Мужчина считает, что речь идёт о девушке, которая когда-то погибла в этом торговом центре.

Ранее мы писали, что в Ульяновске мать показала призрак сына, погибшего в ДТП. Женщина опубликовала шокирующие кадры в сети.