VistaNews.ru


«Это что-то сверхъестественное»: Призрак девушки в торговом центре попал на видео

Сегодня, 07:47

Образ неизвестной особы передвигался по помещению очень странно.

В Бразилии призрак девушки попал на видео. Его сняли на камеру смартфона охранники в торговом центре, где было замечено привидение. По словам сотрудников службы безопасности, инцидент произошёл ночью, когда персонал и посетители уже давно покинули заведение. Один из охранников услышал подозрительный шум на нижнем этаже, где расположена парковка. Спустившись туда, он заметил вдали девушку, которая прогуливалась по зданию.

Сперва он решил, что это нарушительница, которая каким-то образом пробралась на стоянку, однако спустя пару секунд заметил, что она двигается достаточно странно. Мужчина был шокирован, поскольку быстро понял, что видит призрак. Он принялся снимать происходящее на камеру и записал короткий ролик, как привидение приближается к работающему эскалатору и поднимается на верхний этаж. Охранник не сомневается, что наблюдал что-то сверхъестественное. Когда он направился за образом наверх, то обнаружил, что тот попросту исчез. Мужчина считает, что речь идёт о девушке, которая когда-то погибла в этом торговом центре.

Ранее мы писали, что в Ульяновске мать показала призрак сына, погибшего в ДТП. Женщина опубликовала шокирующие кадры в сети.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

На видео попал призрак казнённого убийцы в Британии

В Малайзии водитель снял на камеру преследующий его призрак женщины

В Великобритании на кладбище сфотографировали призрак солдата

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Рекомендуем