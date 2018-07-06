Заместитель губернатора рассказал о погибшем военном водолазе в отставке.
Associated Press сообщает, что в Таиланде во время операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер. Происшествие случилось около 2:00 ночи.
Водолаз, идентифицированный как отставной старшина ВМС 1-го класса Саман Кунам, скончался на пути из пещерного комплекса Tham Luang после того, как вошел в одну из пещер с кислородными баллонами.
Местные жители уверены, что при таких обстоятельствах может произойти все, что угодно. Тем не менее, спасатели решительно настроены вызволить детей из ловушки. Водолаз потерял сознание после размещения кислородных баллонов в пещерном комплексе. Ему оказали первую помощь, но он остался без сознания и впоследствии умер.