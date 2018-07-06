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В Таиланде во время операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер

Сегодня, 07:25

Заместитель губернатора рассказал о погибшем военном водолазе в отставке.

Associated Press сообщает, что в Таиланде во время операции по спасению детей из пещеры погиб дайвер. Происшествие случилось около 2:00 ночи.

«Бывший тайский военный дайвер, участвующий в операциях по спасению 12 мальчиков, оказавшихся в пещере на севере Таиланда, умер», - сказал заместитель губернатора Чианграя Пассакорн Буньялак.

Водолаз, идентифицированный как отставной старшина ВМС 1-го класса Саман Кунам, скончался на пути из пещерного комплекса Tham Luang после того, как вошел в одну из пещер с кислородными баллонами.

«Это была печальная новость, бывший военный, который вызвался помочь, умер прошлой ночью около 2 часов ночи. Его работа заключалась в доставке кислорода (в пещеру). На обратном пути ему не хватило», - говорится в официальном сообщении.

Местные жители уверены, что при таких обстоятельствах может произойти все, что угодно. Тем не менее, спасатели решительно настроены вызволить детей из ловушки. Водолаз потерял сознание после размещения кислородных баллонов в пещерном комплексе. Ему оказали первую помощь, но он остался без сознания и впоследствии умер.

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