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Странный морской монстр напугал жителей Британии

Сегодня, 07:26

Существо нашла на пляже местная жительница, выгуливая собаку.

В Британии был найден странный морской монстр, который сильно напугал местных жителей. Инцидент произошёл в городе Уитстабл графства Кент в Юго-Восточной Англии. Накануне утром на одном из местных пляжей женщина по имени Салли Браунинг выгуливала пса. Собака заметила на берегу нечто подозрительное и обратила внимание хозяйки на этот объект. Когда женщина подошла ближе, то ужаснулась, поскольку увидела мёртвое разлагающееся существо.

Что это было за чудовище, она понять не могла. Её предположения были связаны с маленьким дельфином или нарвалом, однако точно определить, о ком идёт речь, у неё не вышло. Специалисты считают, что речь может идти о маленькой морской свинье. При этом точно можно утверждать, что его не выбросило на берег. Труп лежал возле мусорного контейнера. Очевидно, кто-то из местных жителей просто выбросил его в мусорку.

Ранее мы писали, что морской монстр-людоед пытался проглотить каноэ с рыбаком. Фотография эпичного момента взбудоражило соцсети.

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