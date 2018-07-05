«Спасение было близко»: Смертельная пандемия гриппа в Ирландии уничтожила миллионы человек

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Всего 100 лет назад люди умирали прямо на улице, и причиной тому были банальные для современного человека инфекции. Переполненные больницы, отсутствие лекарств и врачей – все это стало причиной массового «истребления» граждан, особенно бедных.

Происходили трагические события в 1918 году, когда и без того погибали множество людей, так или иначе связанных с Первой мировой войной. Именно тогда смертельная пандемия гриппа в Ирландии уничтожила миллионы человек, и в категории погибших находились преимущественно представители профессий, связанных с общественной деятельностью, контактирующие с другими ирландцами – врачи, полицейские, почтальоны и другие, но умирали и дети, и их было много.

Как рассказала исследователь Ида Милн, ей удалось своими глазами посмотреть на выживших в те суровые времена и услышать реальные истории из первых уст, без цензуры и штампов неразглашения. Оказалось, что «спасение было близко», но люди понимают об этом только сейчас – обычная вакцина могла стать спасением, но тогда врачебная практика еще не сталкивалась с этим, поэтому люди массово гибли. Умирали очень много детей, а в основном страдали представители бедных семей, где санитарные условия только провоцировали новые вспышки инфекции. Следует вывод, что современным родителям не следует отказываться от вакцинации, ведь сто лет назад отсутствие этого решение уже привело к катастрофе.

Проблемой стал и замкнутый круг – врачи уходили на фронт, лечить людей было некому, затем они возвращались и также болели, умирая, оставляя за собой сотни и тысячи людей без шансов на выживание. Ида Милн призналась, что изучая статистику и слушая истории, она была шокирована, как грипп убил столько человек, сколько жизней могла унести и война.