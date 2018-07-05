Британцам пришлось спасать сотни рыб из-за сильнейшей засухи

Сегодня, 20:14

Засуха в Британии привела к пересыханию рек, что заставило жителей начать спасать её обитателей, а представители местной фауны сбегать в поисках более плодородных земель.

Части реки полностью высохли во время рекордной для Британии жары. Вода в верхней части реки Тим, которая протекает через Англию и Уэльс, полностью испарилась всего за несколько дней. Агентству по охране окружающей среды пришлось спасти более 5 сотен особей форели и лосося на протяжении недели работы над участком реки в Херефордшире.

Великобритания переживает сильнейшую засуху с 1976 года. В градусник достиг отметки в 31 градус, а к началу следующей недели станет ещё теплее. Из-за жары летающим муравьям придётся покинуть свои дома, чтобы найти более плодородные земли, что может привести к деградации фауны вокруг реки. Компании по водоснабжению призывают британцев принимать более короткий душ и воздержаться от приёма ванн, а также не пытаться спасти урожай путём поливом из шланга.