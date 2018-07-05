В ЮАР львы разорвали браконьеров в заповеднике

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Несколько охотников, точное количество пока устанавливается, решили тайно пробраться на заповедную территорию, чтобы убить носорогов. Однако сами испытали участь в этом.

В южной части ЮАР львы разорвали браконьеров на части в заповеднике Sibuya в ночь с 1 на 2 июля. Об этом поделился владелец Ник Фокс. У мужчин были с собой топоры, винтовка с глушителем и кусачки – они явно планировали не только убийство, но и спилить рога. Также сухпайки на несколько дней. Стая львов, похоже, наткнулась на них и расправилась. При экскурсии были найдены останки человека и разорванные вещи, после чего сразу же стали звонить в полицию и службу по браконьерам – приехали они только через два дня, 4 июня. «Защитников» носорогов усыпили дротиком до выяснения обстоятельств – пока не могут сказать точное количество погибших.

У южноамериканцев не первый раз львы разрывают «врагов» у себя на территории. В заповеднике Ingwelala Private Nature Reserve охотник пытался спастись, подавая сигналы, однако когда он был найден, было уже поздно.