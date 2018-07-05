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На старом пергаменте найдена расширенная версия Декларации независимости США

Сегодня, 18:06

В архиве Суссекса сделали неожиданную находку – старую копию Декларации независимости. Эксперты подтвердили, что это подлинник, который сохранил больше исторических подробностей.

Найденная рукопись является важной исторической находкой, так как более полной копии не существует. Об этом сообщили специалисты Гарвардского университета, отметив, что это вторая церемониальная копия документа. Известно, что документ был найден год назад, Чичестере, Западный Суссекс, однако проверить его решили только перед 242-й годовщиной независимости США. Эта расширенная версия известна как Сассекская декларация, и ученые привлекаются для того, чтобы выяснить, как она попала из США в Британию.
Для того чтобы утвердить рукопись была использована рентгеновская флуоресценция и ДНК-тестирование. В итоге ученые смогли даже рассмотреть стёртую дату, которая показывает либо «4 июля 178», либо «4 июля 179 года». Это означает, что документ, прежде чем быть принятым, многократно поправлялся, поэтому менялась дата. В ближайшее время Сассекскую декларацию не будут продавать, так как специалисты не могут определить ее реальную стоимость.

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