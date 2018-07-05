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В Гане 20 школьников потеряли сознание после встречи с призраками

Сегодня, 17:29

Врачи столицы Ганы Аккры столкнулись со странным случаем, который объясняют массовой истерией. К ним поступили ученики старших классов, которым стало плохо после встречи со своими друзьями, которых уже нет в живых.

 20 школьников практически одновременно потеряли сознание, при этом никто не ссылался на то, что утром или во время занятий им нездоровилось. Но в какой-то момент все из них начали видеть то, что находилось за пределами их понимания, из-за чего упали в обморок. Все ученики были госпитализированы, а врачи, проводившие обследование объяснили случившееся коллективным психозом. Также обследование не нашло никаких нарушений в работе головного мозга или внутренних органов.

Но сами школьники рассказали о том, что всем из них привиделись призраки. Часть из них видела своих друзей, которые погибли несколько лет назад. Другие наблюдали незнакомых им людей, которые также казались давно умершими. После чего все из учеников испытали сильный страх, заставивший их потерять сознание.

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