VistaNews.ru


Над Китаем открылся инопланетный портал

Сегодня, 17:01

Необъяснимое небесное явление встревожило граждан, которые принялись рассуждать над увиденным. Свидетели разместили видеоролик в Сети, после чего ситуацию попытались прояснить специалисты.

Над Китаем открылся инопланетный портал – именно так посчитали некоторые граждане, воспринявшие образовавшиеся скопления вокруг Солнца настоящим чудом. Более того, из-за яркости Светила и потемневшего неба на основном фоне явление действительно выглядит жутко, а через потенциальный портал китайцы принялись ожидать гостей с другой планеты.

Другие жители города Хулун-Буир, где и было замечено таинственное явление, оказались более набожными, поэтому прозвали увиденное «глазом Бога», который наблюдает за ними. Метеоролог, работающий на местной станции, рассказал и о недавнем явлении «трех Солнц», которое также поразило общественность.

Подписаться:

Поделиться:



Vista по теме

Над Алуштой очевидец сфотографировал "нимб Бога"

Пассажиры «поймали» загадочный НЛО из окна самолета

В Благовещенске жители наблюдали в небе «три солнца»

Главное за неделю

«Хватит!»: Жанна Фриске пытается поговорить с родными

 Не зря призрак Жанны попал в объектив камеры, значит, она пытается всеми усилиями показать, что всё видит....

Умерла солистка Театра музыкальной комедии Ольга Лозовая

 Женщина скончалась после продолжительной болезни в возрасте 46-ти лет. Немного...

Ольга Лозовая в последние годы жизни ничего не ела

Шокирующая новость поразила поклонников жертвы строгих диет и режимов, причины...

"Боже, там её лицо!": Призрак Фриске посетил родной дом

Покойная певица пытается связаться с родными с "того света". Со дня смерти...

Макаревич предсказал, как исчезнет ДНР и ЛНР

После «красивого футбольного праздника» произойдёт нечто ужасное для...

Рекомендуем