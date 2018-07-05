Сегодня, 17:01

Необъяснимое небесное явление встревожило граждан, которые принялись рассуждать над увиденным. Свидетели разместили видеоролик в Сети, после чего ситуацию попытались прояснить специалисты.

Над Китаем открылся инопланетный портал – именно так посчитали некоторые граждане, воспринявшие образовавшиеся скопления вокруг Солнца настоящим чудом. Более того, из-за яркости Светила и потемневшего неба на основном фоне явление действительно выглядит жутко, а через потенциальный портал китайцы принялись ожидать гостей с другой планеты.

Другие жители города Хулун-Буир, где и было замечено таинственное явление, оказались более набожными, поэтому прозвали увиденное «глазом Бога», который наблюдает за ними. Метеоролог, работающий на местной станции, рассказал и о недавнем явлении «трех Солнц», которое также поразило общественность.