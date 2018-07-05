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85-летняя американка отправилась в Шотландию в поисках сексуального партнера

Сегодня, 17:37

Потеряв 18 лет назад мужа, 85-летняя американка засела вовсе не за составление завещания. Она написала список дел, которые предстоит сделать в отпущенные ей годы. Самое интересное, что поиск сексуального партнера занимал первое место.

В поисках бойфренда старушка отправилась в Шотландию. Этот суровый край казался идеальным местом для ее поисков. Нельзя сказать, что это решение далось ей легко – она очень смущалась своим поступком. Ей вызвалась помочь внучка. В поисках сексуального дедушки они обошли дома престарелых и пабы, где коротают время старики-шотландцы. Задача американок осложнялась еще и тем, что бабушка непременно хотела, чтобы ее избранник играл на национальном музыкальном инструменте - волынке. К их глубокому сожалению, от желающих познакомиться с внучкой не было отбоя, а старушку требовательные местные дон-жуаны всячески игнорировали, хоть и относились с уважением . Впрочем, пожилая американка не сильно разочарована. По ее словам, в Массачусетсе у нее и без того хватает ухажеров.

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