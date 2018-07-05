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Защищая детей, канадец погиб от лап белого медведя

Сегодня, 16:10

В канадском городе Арвиат произошла трагедия, в результате которой погиб мужчина. Нападение произошло на безлюдном острове, откуда детям пришлось выбираться самостоятельно.

Впервые за 18 лет в Канаде погиб человек от лап белого медведя. Сообщается, что в северной канадской провинции Нунавут неподалеку от побережья Гудзонского залива белый медведь напал на семью. 31-летний Аарон Гиббонс бросился защищать своих детей.

Известно, что трагедия произошла на небольшом острове, который расположен в десяти километрах от поселка Арвиат, именно сюда семейство отправилось на отдых. Как сообщил дядя погибшего мужчины. Медведь попытался напасть на одного из детей, но Гббонс стал на его защиту, чем разъярил животное. Которое пошло в атаку, тогда отец скомандовал детям бежать к лодке, а сам остался наедине с хищником, прогнать его не удалось.

Дети самостоятельно смогли вызвать помощь из лодки по рации. После того, как в указанный квадрат прибыли специалисты, они застрелили белого медведя, но не смогли помочь Аарону Гиббонсу – он скончался от полученных ран. Дети получили серьезную психологическую травму и на данный момент с ними работают психологи.

Специалисты не могут понять почему животное напало на людей, ведь обычно медведи не подходят близко к людям.

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