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В Южной Корее автомобиль въехал в детский сад

Сегодня, 12:19

Это была умышленная акция, в результате которой пострадали 19 дошкольников из старшей группы. Полиция допрашивает подозреваемого в теракте.

В Южной Корее легковой автомобиль въехал в детский сад. Камеры внешнего наблюдения зафиксировали, как транспортное средство на большой скорости выехало на тротуар, едва не сбив двух прохожих, а затем врезалось в стену здания, за которой находилась комната для занятий. Автомобиль заехал внутрь, снеся средний ряд учебных столов, за которыми сидели дети. К счастью, дошкольники получили лишь ушибы и скоро будут выписаны из больницы.

Правоохранители неохотно комментируют инцидент, однако заявили, что водитель даже не пытался затормозить. Устанавливаются мотивы преступления. Техническая экспертиза показала, что автомобиль до столкновения был в полной исправности. Жители города Кванджу, где произошло чрезвычайное происшествие, требуют от полиции скорейшего расследования.

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