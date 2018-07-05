Друг принца Чарльза оскорбил Меган Маркл и сравнил её платье с «куском бетона»

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Один из близких друзей принца Чарльза, который также находился в теплых отношениях с леди Дианой Спенсер, недавно сильно оскорбил жену принца Гарри. Мужчина заявил, что платье Маркл на бракосочетании было похоже на «кусок бетона».

Ники Хаслам, который в Великобритании считается талантливым дизайнером интерьеров, внезапно нелестно отозвался о бывшей американской актрисе. В интервью британскому изданию Хаслам заявил, что ему было смешно наблюдать за королевской свадьбой, поскольку одна деталь портила все торжество. Дизайнер назвал подвенечное платье Меган Маркл «куском бетона» и раскритиковал вкус герцогини.

Более того, мужчина обвинил всю семью экс-актрисы в «излишней простоте», которая совершенно не вписывается в окружение персон «голубых кровей». Пока представители королевского дворца и семья Маркл не ответили на оскорбления Ники Хаслама.