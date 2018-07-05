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Трагически могла закончиться жизнь никому ранее неизвестного медика. В Китае врач провинциальной больницы совершил подвиг во имя клятвы Гиппократа.

Хирург, теряющий сознание от боли, провел девять операций, спасая жизни пациентов. Коллеги еще утром заметили, что с доктором Ляном творится что-то неладное. Он был бледен и постоянно пил болеутоляющие таблетки. Однако на все вопросы отвечал, что чувствует лишь легкое недомогание. Во время третьей за день плановой операции, доктор едва не упал, по его лицу струился холодный пот. Лян попросил у медсестры ватку с нашатырем и продолжил операцию.

Только вечером, после последней, девятой операции, хирург потерял сознание. Обследование показало, что у доктора воспалился аппендикс. До перитонита оставалось совсем немного. Ляна спасли коллеги и написали о его профессиональном подвиге в социальной сети. Однако далеко не все пользователи разделили восторг врачей. Многие комментаторы написали, что своим «героизмом» хирург мог принести пациентам больше вреда чем пользы.