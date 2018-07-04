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«Задом наперед»: В Баку неправильно установили украинские ракеты

Сегодня, 19:10

Недавно Азербайджан отмечал сотую годовщину ВС страны. Торжество, которое проводилось 26 июня, не обошлось и без забавных инцидентов.

В Баку страна продемонстрировала свою мощь иностранной техникой, в частности гордостью страны является турецкий бронетранспортер Otokar Cobra. Он оснащен противотанковым комплексом "Скиф" украинского производства. Правда, одного военные не учли – украинские ракеты установили неправильно, а точнее – задом наперед.

ПТРК "Скиф" разрабатывался инженерами из Украины и Беларуси. Комплекс имеет прибор наведения от ОАО "Пеленг", а ракету выпускает украинский "Артем". Азербайджанские ВС используют не только турецкие бронетранспортеры, но и агрегаты своего производства – «Скорпионы».

Это не первый случай, когда армия Азербайджана «опростоволосилась» - ракеты точно так же установили и в 2011 году на параде.

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