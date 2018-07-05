Сегодня, 04:15

Джейсон Орландо Родригез Эрнандес обладатель «немаленького» роста. Да и остальные части тела не могут похвастаться миниатюрными размерами.

В Венесуэле нашли самую длинную ступню им стал молодой 22-летний человек, который уже во второй раз получает этот титул. Звание человека с самой большой ступней занесено в Книгу рекордов Гиннеса. Еще в 2014 году ступни Джейсона были 40,1 и 39,6 см в длину.

Теперь же Эрнандес обладатель более длинных ступней они выросли до 40,55 и 40,47 см. Он обновил результат и стал снова рекордсменом.

В Вердене, в Германии прошла церемония вручения, в котором магазин Wessels сшил ботинки специально для рекордсмена. Рост парня с большими ступнями составляет 2,2 м.

Предшественником венесуэльца был гражданин США, Роберт Уодлоу еще в 1940 году. Размер его ступней достигал 47 см.