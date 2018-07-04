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В Боливии построят музей на дне священного озера инков за 10 миллионов долларов

Сегодня, 18:35

Министр культуры заявил, что в ближайшее время планируется начать возведение целого комплекса для туристов, который будет располагаться на дне озера Титикака. Он позволит гостям Боливии ознакомиться со множеством археологических и биологических экспонатов.

Вильма Мамани отмечает, что подводный музей не будет иметь аналогов, и станет первым в мире музеем, который будет включать в себя целый туристический комплекс. Правительство Боливии планирует заняться строительством совместно с ЮНЕСКО и бельгийским агентством Enabel. Министр культуры отметил, что возведение музея обойдётся стране в 10 миллионов долларов. Благодаря этому Титикака станет не только культурным достоянием для местных жителей, но и позволит туристам со всего мира познакомиться с ней поближе.

Для боливийцев озеро является священным местом, занимая важную часть в их истории и культуре. Титикака занимала одно из центральных мест в жизни инков, о чём свидетельствует множество исторических артефактов, найденных археологами. За последние годы специалистам удалось обнаружить около 10 тысяч археологических находок, выполненных из керамики и кости.

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