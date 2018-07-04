В Канаде резню в автобусе устроила 20-летняя девушка

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В результате нападения вооружённой ножом молодой женщины в канадском Торонто стали жертвами четыре пассажира автобуса.

Трагедия произошла вчера, 3 июля. Об этом стало известно из сообщения, которое поступило в полицию города Торонто.

Очевидцы рассказали, что молодая женщина набросилась на людей, которые ехали в автобусе. Она стала наносить пассажирам ножевые ранения.

В результате резни пострадал мужчина и три женщины. Они были отправлены в больницу, где им оказали помощь. В настоящее время за их жизнь медики не опасаются.

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