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Животного по-кличке Baidianr не стало утром 3 июня.

Причина смерти кошки не уточняется. Известно, что она шесть раз смогла правильно определить, кто победит в матче на ЧМ-2018. Например, именно Baidianr предсказала выигрыш России у Саудовской Аравии. Последний правильный прогноз был 26 июня, для матча «Аргентина – Нигерия». После этого появилась информация, что животное серьёзно заболело.

Небольшая полосатая кошка не говорила победителя прямо. Перед ней просто ставили две миски с едой, каждая с национальным флагом одной из стран, между сборными которых предстоящий матч. Откуда кошка начинала есть в первый раз – футболисты того государства и должны были победить. Если выбор являлся правильным, животному давали сушеную рыбу.

Кончина Baidianr поразила социальные сети. Однако известно, что ей уже есть замена. Кошка по-кличке Changtuir смогла дважды предсказать победу тем же способом.