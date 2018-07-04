Эксперты выяснили, почему дочку Кейт Миддлтон не крестили в Королевской часовне

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Крещение третьего сына Кейт Миддлтон и принца Уильяма будет проходить там же, где провели церемонию старшего брата, в Королевской часовне. Однако единственная дочка была крещена не там, и специалисты выяснили, почему так произошло.

Эксперты удивили общественность тем, что этот факт не связан с полом или рангом. На данный момент принцесса Шарлотта занимает более высокое положение, чем ее брат Луи, ведь ближе на линии преемственности.

Известно, что церковь Святой Марии Магдалины в Сандрингаме – это то место, в котором крестили принцессу Диану. А еще она расположена очень близко к дому семьи, поэтому было решено отдать дань уважение погибшей. Кроме того, ее полное имя – принцесса Шарлотта Елизавета Диана, и третье было дано именно в честь бабушки.

Напомним, что крещение принца Луи пройдет 9 июля, его проведет архиепископ Кентерберийским. Как и всех новорожденных королевской семьи, принца Луи крестят в купели Лили, одной из самых дорогих в мире.