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Наездница спасла детеныша дельфина на пляже в Лауте

Сегодня, 16:17

Дженни Хеннинен из Финляндии 30 июня помогла сразу двум млекопитающим попасть в морские воды около ирландской деревушки Термонфекин графства Лаут.

Дженни Хеннинен из Финляндии каталась на лошадях с двумя подругами по морскому побережью в Термонфекине 30 июня, как неожиданно наездница наткнулись на маленькое животное, выброшенное на берег морскими волнами. Женщина не раздумывая взяла млекопитающее на руки, и отнесла его назад в воду, спася от опасностей дикой природы. Поступок женщины запечатлели на видеокамеру. Друзья финки сообщили, что вскоре Дженни спасла еще одного детеныша дельфина, встретившегося на их пути на пляже.

В Twitter сотрудники местной конюшни Piperstown Stables сообщили, что в этот день Джейни спасла сразу две жизни маленьких, беззащитных дельфинов на пляже графства Лаут: «Дженни не только одна из лучших местных наездниц, но, как оказалась, и отличный спасатель».

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